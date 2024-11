¿Qué dijo Karim Benzema de Kylian Mbappé y el Real Madrid?

El exatacante del Real Madrid y la selección francesa, Karim Benzema , afirmó en un canal de televisión española que su compatriota Kylian Mbappé no es realmente un delantero centro, al tiempo que señaló una falta de compatibilidad con el brasileño Vinicius Junior.

"El problema para mí es que Mbappé no es delantero centro. Cada vez que juega con Francia de '9' no está bien, no es su posición. El problema es que en la izquierda hay otro futbolista que está a su mismo nivel", aseguró el astro francés, de 36 años, en una entrevista concedida el lunes por la noche en el programa deportivo El Chiringuito.