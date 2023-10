¿Qué pasará con Lionel Messi ante la falta de partidos del Inter Miami?

A partir de entonces Messi entrará en un parón competitivo insólito en su extraordinaria carrera ya que la MLS suele poner en marcha su nueva temporada como muy pronto a finales de febrero.

La ampliada Copa de Campeones de la Concacaf, en la que el Inter competirá por primera vez en busca de un boleto al Mundial de Clubes de la FIFA, tampoco ha definido hasta ahora su calendario.

Ante esta situación, la franquicia de Florida trabaja en varios proyectos para maximizar la presencia en el fútbol estadounidense del siete veces ganador del Balón de Oro.

Una de las propuestas en las que se trabaja es la celebración de un amistoso a principios de 2024 contra el argentino Newell's Old Boys, equipo de infancia de Messi.

Reacción del Tata Martino

"Tengo entendido que hay grandes 'chances' (pero) tenían que ver el tema de las fechas porque concordaba un poco con el inicio de la liga de Argentina", dijo la pasada semana el técnico del Inter, Gerardo Martino, sobre el posible amistoso.

El 'Tata', en cambio, respondió con ironía el sábado a los rumores sobre una posible cesión de Messi al Barcelona para los próximos meses, al estilo de las que hicieron David Beckham o Thierry Henry durante sus estancias en la MLS.

"¿Será a pasear, no? Esto me sorprende, no sé nada", dijo Martino tras la derrota 1-0 ante el FC Cincinnati que dejó al Inter matemáticamente fuera de los playoffs de la MLS.

"Si me dices que va a visitar Barcelona de vacaciones te diría que sí, es probable, pero esto lo desconozco", zanjó el técnico sobre los rumores, que tuvieron eco en medios españoles después de que el dueño principal del Inter, Jorge Mas, dijera en una entrevista que hará "todo lo posible en el futuro" para que Messi "tenga la oportunidad de despedirse de su afición en Barcelona".

FUENTE: AFP