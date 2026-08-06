FÚTBOL Fútbol Internacional -  6 de agosto de 2026 - 09:18

Real Madrid cierra el fichaje de Yan Diomande hasta 2033

El Real Madrid anunció de forma oficial el fichaje del atacante Yan Diomande, procedente del RB Leipzig donde registró 13 goles y 10 asistencias.

Real Madrid cierra el fichaje de Yan Diomande
Real Madrid cierra el fichaje de Yan DiomandeFOTO / RB LEIPZIG

El Real Madrid anunció de forma oficial el fichaje del atacante Yan Diomande, procedente del RB Leipzig donde registró 13 goles y 10 asistencias en 36 partidos oficiales en su única temporada en la Bundesliga.

El jugador de Costa de Marfil, que disputó el Mundial 2026, viajó hoy a Madrid para pasar el reconocimiento médico según medios.

El ex de Leganés se une a un ataque que ya cuenta con Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Rodrygo, Endrick, Brahim Díaz y Carlos Espí.

"El fichaje por el Real Madrid es la realización de un sueño de infancia. Estoy aún más agradecido a la directiva del RB Leipzig por hacer posible este traspaso a pesar de mi contrato vigente", expresó Diomande en un comunicado del club alemán.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. y el RB Leipzig han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Yan Diomande, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033.

En esta nota:
Seguir leyendo

¡SE QUEDA! Vinicius Jr renueva su contrato con el Real Madrid hasta 2032

Vinícius Jr.: "Mourinho quiere que sea como siempre he sido: feliz y alegre"

Real Madrid: ¿Se cae el fichaje de Yan Diomande?

Recomendadas

Últimas noticias