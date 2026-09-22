NFL: Partidos para la semana 3

La temporada 2026 de la NFL entra en su tercera semana con una jornada de 15 partidos, que comenzará el jueves 24 de septiembre y finalizará el lunes 28. Entre los encuentros más destacados aparece el duelo internacional entre los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys, que se disputará en el estadio Maracanã de Río de Janeiro.

Para los aficionados en Panamá, los horarios están ajustados a la hora local del país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Jueves 24 de septiembre

Atlanta Falcons vs. Green Bay Packers 7:15 p.m. — Lambeau Field, Green Bay.

La Semana 3 abrirá con el enfrentamiento entre Atlanta y Green Bay en el histórico Lambeau Field.

Domingo 27 de septiembre

Carolina Panthers vs. Cleveland Browns 12:00 p.m. — Huntington Bank Field, Cleveland.

Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers 12:00 p.m. — Acrisure Stadium, Pittsburgh.

Houston Texans vs. Indianapolis Colts 12:00 p.m. — Lucas Oil Stadium, Indianápolis.

Kansas City Chiefs vs. Miami Dolphins 12:00 p.m. — Hard Rock Stadium, Miami Gardens.

Los Angeles Chargers vs. Buffalo Bills 12:00 p.m. — New Highmark Stadium, Orchard Park.

New England Patriots vs. Jacksonville Jaguars 12:00 p.m. — EverBank Stadium, Jacksonville.

New York Jets vs. Detroit Lions 12:00 p.m. — Ford Field, Detroit.

Seattle Seahawks vs. Washington Commanders 12:00 p.m. — Northwest Stadium, Landover.

Tennessee Titans vs. New York Giants 12:00 p.m. — MetLife Stadium, East Rutherford.

La jornada dominical comenzará con nueve partidos simultáneos al mediodía, hora de Panamá.

Ventana de la tarde

Arizona Cardinals vs. San Francisco 49ers 3:05 p.m. — Levi's Stadium, Santa Clara.

Minnesota Vikings vs. Tampa Bay Buccaneers 3:05 p.m. — Raymond James Stadium, Tampa.

Las Vegas Raiders vs. New Orleans Saints 3:25 p.m. — Caesars Superdome, Nueva Orleans.

Partido internacional

Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys 3:25 p.m. — Estadio Maracanã, Río de Janeiro, Brasil.

El encuentro entre Ravens y Cowboys será uno de los atractivos internacionales de la jornada. La NFL confirmó que el partido se jugará en el Maracanã, con inicio programado originalmente para las 4:25 p.m. del Este de Estados Unidos, equivalente a las 3:25 p.m. en Panamá.

Sunday Night Football

Los Angeles Rams vs. Denver Broncos 7:20 p.m. — Empower Field at Mile High, Denver.

Lunes 28 de septiembre