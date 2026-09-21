Juegos Suramericanos 2026: Panamá Sub-19 se despide de Santa Fe tras caer ante Perú

La Selección de Panamá Sub-19 finalizó su participación en los XIII Juegos Suramericanos 2026 de Santa Fe , luego de caer por 2-1 ante Perú en el cierre de la ronda de grupos del torneo de fútbol.

El conjunto panameño buscaba cerrar de buena manera su actuación en la competición para avanzar de fase y buscar medallas, pero no pudo evitar la derrota frente al seleccionado peruano.

¡Finaliza la participación del fútbol panameño en Santa Fe 2026! La selección masculina U-19 fue superada 1-2 por Perú en el cierre de la ronda de grupos de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. pic.twitter.com/xtxalgPrD3

El único gol de Panamá en el compromiso fue obra de Raheen Cuello, quien volvió a hacerse presente en el marcador y terminó como uno de los jugadores destacados del equipo nacional.

Gran rendimiento de Raheen Cuello en los Juegos Suramericanos 2026

Cuello se despide de Santa Fe 2026 con un registro de dos goles y una asistencia, participando directamente en tres anotaciones de la selección panameña durante el torneo.

Con el resultado Perú 2-1 Panamá, la selección masculina U-19 pone punto final a su participación en la fase de grupos y, con ello, concluye la actuación del fútbol panameño en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.