Selección de Panamá ya está en India para afrontar amistoso ante el conjunto local

La Selección de Panamá , dirigida por Thomas Christiansen , ya se encuentra en territorio indio para continuar con la preparación de su próximo compromiso internacional.

La delegación panameña arribó este lunes a su hotel de concentración en la ciudad de Bangalore, donde el cuerpo técnico comenzará a ultimar los detalles de cara al encuentro amistoso frente a la selección de India .

¿Cuándo juega la Selección de Panamá vs India?

El partido está programado para este viernes 25 de septiembre desde las 8:30 a.m en el Estadio Sree Kanteerava y servirá como una nueva oportunidad para que Christiansen evalúe a sus jugadores y continúe trabajando con el combinado nacional.

Sigue todas las acciones del encuentro por la señal de RPC Televisión desde las 8:00 a.m. con la previa.

Después de su primer choque amistoso, el onceno nacional estará viajando a Japón para disputar dos partidos más, el primero, el 1 de octubre ante Nueva Zelanda, en Yokohama, y el segundo, el 5 de octubre, frente al ganador entre Japón y Ecuador, en el Estadio Nacional, en Tokio.