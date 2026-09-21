MAREA ROJA Marea Roja -  21 de septiembre de 2026 - 17:10

Selección de Panamá ya está en India para afrontar amistoso ante el conjunto local

La Selección de Panamá aterrizó en India y se prepara para su amistoso del viernes 25 en la ciudad de Bangalore.

Selección de Panamá ya está en India para afrontar amistoso ante el conjunto local

Selección de Panamá ya está en India para afrontar amistoso ante el conjunto local

FOTO: FPF

La Selección de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, ya se encuentra en territorio indio para continuar con la preparación de su próximo compromiso internacional.

La delegación panameña arribó este lunes a su hotel de concentración en la ciudad de Bangalore, donde el cuerpo técnico comenzará a ultimar los detalles de cara al encuentro amistoso frente a la selección de India.

¿Cuándo juega la Selección de Panamá vs India?

El partido está programado para este viernes 25 de septiembre desde las 8:30 a.m en el Estadio Sree Kanteerava y servirá como una nueva oportunidad para que Christiansen evalúe a sus jugadores y continúe trabajando con el combinado nacional.

Sigue todas las acciones del encuentro por la señal de RPC Televisión desde las 8:00 a.m. con la previa.

Después de su primer choque amistoso, el onceno nacional estará viajando a Japón para disputar dos partidos más, el primero, el 1 de octubre ante Nueva Zelanda, en Yokohama, y el segundo, el 5 de octubre, frente al ganador entre Japón y Ecuador, en el Estadio Nacional, en Tokio.

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