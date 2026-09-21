MLB: Iván Herrera y Leonardo Bernal hacen historia al conectar cuadrangulares en el mismo partido

Los panameños Iván Herrera y Leonardo Bernal inscribieron sus nombres en un selecto listado del béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ) al conectar cuadrangulares para los Cardenales de San Luis en un mismo partido.

La hazaña se produjo el 20 de septiembre de 2026, durante el encuentro de los Cardenales frente a los Nacionales de Washington , y permitió que Herrera y Bernal se unieran a otros peloteros panameños que anteriormente habían conseguido jonrones en un mismo juego defendiendo al mismo equipo.

Dupla de panameños con jonrones en un mismo partido de la MLB

De acuerdo con los registros proporcionados por Aurelio Ortiz, el antecedente más reciente se remontaba al 31 de mayo de 1978, cuando Omar Moreno y Rennie Stennett conectaron cuadrangulares para los Piratas de Pittsburgh ante los Expos de Montreal.

La lista también incluye a figuras históricas del béisbol istmeño. El 3 de septiembre de 1973, Manny Sanguillén y Rennie Stennett dieron jonrones para Pittsburgh en el segundo partido de una doble cartelera frente a los Cardenales. Ese mismo año, el 13 de agosto, Sanguillén y Omar Moreno lo habían conseguido contra los Astros.

Posteriormente, el 2 de septiembre de 1975, Sanguillén y Stennett volvieron a coincidir con cuadrangulares, esta vez ante los Mets de Nueva York.

Ahora, Herrera y Bernal continúan el legado panameño en las Grandes Ligas, convirtiéndose en la nueva pareja de compatriotas que consigue sacar la pelota del parque en un mismo encuentro para una misma organización.