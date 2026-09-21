MLB: Boston logra una inesperada clasificación a los playoffs tras desafiar los pronósticos

Al final del día, poco importó que los Medias Rojas de Boston hubieran sufrido una derrota por 5-1 ante los Rays. Menos de una hora después, la improbable remontada de Boston tras unos primeros tres meses de temporada para el olvido terminó con un boleto a la postemporada en la MLB .

Todo gracias a una dosis de justicia poética. Una vez consumada la derrota ante los Rays, los Medias Rojas sólo necesitaban un resultado: que los Astros perdieran ante los Bravos.

Y entonces apareció Mike Yastrzemski, nieto de la leyenda de los Medias Rojas Carl Yastrzemski, quien disparó un jonrón de tres carreras para romper un empate 1-1 contra los Astros.

Todos estos años después, otro Yaz respondió por Boston. Y entonces comenzó la fiesta.

¿Cuál es la mejor manera de describirla?

“Hubo mucha cerveza”, dijo el zurdo de los Medias Rojas, Payton Tolle.

También hubo champán rociándose por todas partes, una manguera que lanzaba agua al azar sobre los jugadores cuando menos se lo esperaban y, por supuesto, humo de puros.

¿Una celebración excesiva para un equipo que entra como Comodín y no como campeón divisional? No por la manera en que se desarrolló esta temporada.

“No aceptaron un no por respuesta”, dijo el manager interino Chad Tracy, quien tomó las riendas de un equipo con marca de 10-17 tras reemplazar al boricua Alex Cora el 26 de abril y ayudó a mantenerlo a flote hasta que finalmente despegó.

Es una clasificación a la postemporada que pocos anticipaban cuando los Medias Rojas comenzaron la campaña con récord de 32-46. No sólo son el primer equipo en la historia que logra terminar por encima de .500 después de perder 46 de sus primeros 78 juegos, sino que ahora también tienen un boleto a la postemporada.

Actualmente ubicados como el quinto sembrado, lo más probable es que los Medias Rojas comiencen su recorrido en los playoffs con una Serie del Comodín al mejor de tres juegos en el Yankee Stadium, a partir del 29 de septiembre. Sería una revancha del año pasado, cuando los Yankees ganaron en tres encuentros después de que Boston se llevara el primero gracias a una brillante actuación de Garrett Crochet.

El camino de regreso a la pelea comenzó con una barrida de cuatro juegos sobre los Yankees en Fenway Park, del 25 al 28 de junio.

Continuó el 3 de julio, cuando los Medias Rojas iniciaron lo que se convertiría en una racha de 15 victorias consecutivas, igualando el récord de la franquicia establecido por el equipo campeón de la Liga Americana de 1946, liderado por Ted Williams, Bobby Doerr, Dom DiMaggio y Johnny Pesky.

E incluso después de que terminara aquella seguidilla, poco después los Medias Rojas hilvanaron otra racha de nueve triunfos, lo que les permitió completar el mejor tramo de 30 juegos (27-3) en la historia del club. Incluyendo la barrida sobre los Yankees que puso todo en marcha, Boston tuvo marca de 32-5 entre el 25 de junio y el 7 de agosto.

FUENTE: MLB