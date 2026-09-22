Panameños rumbo a la postemporada de la MLB: ¿Quiénes están adentro y qué le falta a cada uno?

Tres panameños estarían en la postemporada de la MLB: José Caballero, Miguel Amaya y Edmundo Sosa, quienes formarían parte de los roster de Yankees, Cubs y Phillies respectivamente en los partidos de Wild Card.
- Miguel Amaya - Cubs de Chicago
El "Kangri" tiene promedio de .234 con 6 cuadrangulares, 26 producidas, 35 anotadas y .710 de OPS.
- Edmundo Sosa - Phillies de Filadelfia
"Mundito" hasta le fecha batea para .247 con 8 cuadrangulares, 43 remolcadas, 29 anotadas, 4 bases robadas y .702 de OPS.
¿Qué le falta a cada uno?
A falta de dos series para cada equipo, los tres equipos de los panameños jugarán serie de Wild Card.
- Los Yankees tienen serie de cuatro partidos ante los Rays y cierran ante los Orioles. En postemporada enfrentan a los Medias Rojas de Boston.
- A los Cubs le faltan partidos ante los Marlins y los Medias Rojas. Luego se verán las caras ante los Padres de San Diego.
- Los Phillies se miden ante los Brewers y luego ante los Rays. En postemporada les esperan los Bravos de Atlanta.