Panameños rumbo a la postemporada de la MLB: ¿Quiénes están adentro y qué le falta a cada uno?

Tres panameños estarían en la postemporada de la MLB : José Caballero, Miguel Amaya y Edmundo Sosa, quienes formarían parte de los roster de Yankees, Cubs y Phillies respectivamente en los partidos de Wild Card.

"Chema" hasta el momento está bateando para .236 con 14 cuadrangulares, 51 empujadas, 32 bases robadas, 49 anotadas y .665 de OPS.

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Miguel Amaya - Cubs de Chicago

El "Kangri" tiene promedio de .234 con 6 cuadrangulares, 26 producidas, 35 anotadas y .710 de OPS.

Edmundo Sosa - Phillies de Filadelfia

"Mundito" hasta le fecha batea para .247 con 8 cuadrangulares, 43 remolcadas, 29 anotadas, 4 bases robadas y .702 de OPS.

¿Qué le falta a cada uno?

A falta de dos series para cada equipo, los tres equipos de los panameños jugarán serie de Wild Card.