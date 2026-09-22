MLB MLB -  22 de septiembre de 2026 - 08:51

Panameños rumbo a la postemporada de la MLB: ¿Quiénes están adentro y qué le falta a cada uno?

José Caballero, Miguel Amaya y Edmundo Sosa, estarían formando parte de los roster de Yankees, Cubs y Phillies respectivamente en la postemporada de la MLB.

Panameños rumbo a la postemporada de la MLB: ¿Quiénes están adentro y qué le falta a cada uno?

Panameños rumbo a la postemporada de la MLB: ¿Quiénes están adentro y qué le falta a cada uno?

FOTO / ChatGPT

Tres panameños estarían en la postemporada de la MLB: José Caballero, Miguel Amaya y Edmundo Sosa, quienes formarían parte de los roster de Yankees, Cubs y Phillies respectivamente en los partidos de Wild Card.

Panameños en Postemporada

  • José Caballero - Yankees de New York

"Chema" hasta el momento está bateando para .236 con 14 cuadrangulares, 51 empujadas, 32 bases robadas, 49 anotadas y .665 de OPS.

  • Miguel Amaya - Cubs de Chicago

El "Kangri" tiene promedio de .234 con 6 cuadrangulares, 26 producidas, 35 anotadas y .710 de OPS.

  • Edmundo Sosa - Phillies de Filadelfia

"Mundito" hasta le fecha batea para .247 con 8 cuadrangulares, 43 remolcadas, 29 anotadas, 4 bases robadas y .702 de OPS.

¿Qué le falta a cada uno?

A falta de dos series para cada equipo, los tres equipos de los panameños jugarán serie de Wild Card.

  • Los Yankees tienen serie de cuatro partidos ante los Rays y cierran ante los Orioles. En postemporada enfrentan a los Medias Rojas de Boston.
  • A los Cubs le faltan partidos ante los Marlins y los Medias Rojas. Luego se verán las caras ante los Padres de San Diego.
  • Los Phillies se miden ante los Brewers y luego ante los Rays. En postemporada les esperan los Bravos de Atlanta.

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