Real Madrid: Primer XI de Álvaro Arbeloa para enfrentar al Albacete

El entrenador Álvaro Arbeloa presentó su primera alineación con el Real Madrid, de cara al duelo ante Albacete en Copa del Rey.

El Real Madrid enfrentará esta tarde al Albacete en el estadio Carlos Belmonte en el choque de los octavos de final de la Copa del Rey a partido único (3:00 pm).

En la convocatoria blanca, no figuran nombres importantes como Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Los merengues tienen como objetivo principal clasificar a los cuartos de final, para seguir soñando con levantar el título.

Los Albacetistas llegan a esta fase tras dejar en el camino al Celta en la tanda de penaltis (2-2). Previamente, eliminó a domicilio al Leganés (1-2) y al UD San Fernando (0-3).

Alineación del Real Madrid vs Albacete - Copa del Rey

Andriy Lunin, Raúl Asencio, David Jiménez, Dean Huijsen, Fran García Fede Valverde, Jorge Cestero, Arda Güler, Franco Mastantuono, Vinícius Jr y Gonzalo García.

