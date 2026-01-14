El Bayern Múnich golea al Colonia y sigue invicto

El Bayern Múnich se impuso este miércoles a domicilio por 1-3 al Colonia -con goles de Serge Gnabry, Minjae Kim y Lennart Karl, con lo que sigue sin perder en la Bundesliga y mantiene su ventaja de 11 puntos sobre su perseguidor más cercano que es el Borussia Dortmund.

Con 47 puntos y un balance de goles de 66 a favor y 13 en contra, el Bayern ha completado además la mejor primera ronda de la historia de la Bundesliga.

El Colonia logró causarle problemas al equipo muniqués y tuvo la primera ocasión clara en los pies de Said El Mala con un remate a quemarropa ante el que Manuel Neuer reaccionó con un buen despeje con el pie; antes de ponerse en ventaja, con un gol de contragolpe de Linton Maina en el 41 con un remate desde la media luna.

Bayern Múnich sigue invicto

El Bayern era el equipo que tenía la pelota y generaba llegadas. El meta del Colonia, Marvin Schwabe, evitó el gol bávaro en el 21, el 24 y el 34, con buenas paradas ante sendos remates de Hiroki Hito, Michael Olise y Serge Gnabry.

Pero el Colonia se mostraba muy atento en las pelotas dividas y buscaba el contragolpe prácticamente en cada recuperación de pelota, como sucedió con el gol de Maina.