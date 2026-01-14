Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 10 FOTO / FEDEBEIS

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros siguen en marcha, tras disputarse el décimo día de acción en la primera fase del torneo.

Luego de diez jornadas, el equipo de Panamá Oeste es el único equipo que ha logrado el pleno de victorias el en torneo.

