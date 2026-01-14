BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  14 de enero de 2026 - 07:45

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 10

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026, después de culminar el décimo día de acción en la Copa Caja de Ahorros.

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros siguen en marcha, tras disputarse el décimo día de acción en la primera fase del torneo.

Luego de diez jornadas, el equipo de Panamá Oeste es el único equipo que ha logrado el pleno de victorias el en torneo.

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos

  1. Panamá Oeste / 10 / 10 / 0
  2. Panamá Este* / 9 / 7 / 2
  3. Coclé / 10 / 7 / 3
  4. Chiriquí* / 9 / 6 / 3
  5. Chiriquí Occidente / 10 / 5 / 5
  6. Panamá Metro / 10 / 5 / 5
  7. Darién / 10 / 4 / 5
  8. Los Santos / 10 / 4 / 6
  9. Herrera* / 8 / 3 / 5
  10. Bocas del Toro / 10 / 3 / 7
  11. Colón / 10 / 2 / 8
  12. Veraguas / 10 / 2 / 8

Chiriquí, Herrera y Panamá Este tienen juegos pendientes

