Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 10

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros siguen en marcha, tras disputarse el décimo día de acción en la primera fase del torneo.
Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026
Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos
- Panamá Oeste / 10 / 10 / 0
- Panamá Este* / 9 / 7 / 2
- Coclé / 10 / 7 / 3
- Chiriquí* / 9 / 6 / 3
- Chiriquí Occidente / 10 / 5 / 5
- Panamá Metro / 10 / 5 / 5
- Darién / 10 / 4 / 5
- Los Santos / 10 / 4 / 6
- Herrera* / 8 / 3 / 5
- Bocas del Toro / 10 / 3 / 7
- Colón / 10 / 2 / 8
- Veraguas / 10 / 2 / 8
Chiriquí, Herrera y Panamá Este tienen juegos pendientes