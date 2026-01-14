COPA DEL REY Fútbol Internacional -  14 de enero de 2026 - 17:13

Albacete hace la histórica y elimina al Real Madrid en octavos de Copa del Rey

¡La sorpresa! El Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey tras caer contra el Albacete sobre el final del partido.

Albacete hace la histórica y elimina al Real Madrid en octavos de Copa del Rey

Albacete hace la histórica y elimina al Real Madrid en octavos de Copa del Rey

El Real Madrid hizo el papelón del año tras caer ante el Albacete (3-2) en los octavos de final de la Copa del Rey en el estadio Carlos Belmonte en donde Jefté fue el protagonista con dos goles para el triunfo.

El argentino Franco Mastantuono, del Real Madrid, igualó en el minuto 47+ el primer tanto de Javi Villar, centrocampista del Albacete, en el 43 para mantener el empate en el marcador (1-1) al descanso.

Real Madrid está en crisis

Sin embargo, en la segunda mitad el Albacete tomó otra vez la iniciativa en los minutos finales y Jefté anotó en un error de los defensores tras un tiro de esquina donde Gonzalo García se equivocó en el despeje y Lunin quedó retratado.

El Real Madrid no se rendía en también en un saque de esquina lograron empatar el marcador al 90+1' con un gol de cabeza de Gonzalo García, pero tres minutos después la pesadilla Jefté apareció en una contra para anotar y dejar nuevamente a la defensa mal parada y a un Lunin que no se anticipó.

Los merengues no están pasando su mejor momento, cayeron en la final de la Supercopa de España por el mismo marcador ante el Barcelona y ahora se despiden de la Copa del Rey.

En esta nota:
Seguir leyendo

Real Madrid: Primer XI de Álvaro Arbeloa para enfrentar al Albacete

Albacete vs Real Madrid: Posible primer once de Álvaro Arbeloa

Edward Cedeño deja UD Las Palmas y se marcha cedido al Albacete

Recomendadas

Últimas noticias