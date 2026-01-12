¡ÚLTIMA HORA! Real Madrid anunció la salida del entrenador Xabi Alonso

El Real Madrid C. F. comunicó que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso , se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo, tras perder la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona.

"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", agregó el club merengue.

"Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", añadió.

Nuevo entrenador del Real Madrid

El Real Madrid C. F. informó que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo.

Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020.

FUENTE: EFE