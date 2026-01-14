BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  14 de enero de 2026 - 07:51

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy miércoles 14 de enero

Estos son los partidos que hay para hoy miércoles 14 de enero en la novena fecha del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan hoy miércoles 14 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.

Luego que se han disputado diez fechas, la novena de Panamá Oeste es el único equipo invicto del certamen.

Partidos para hoy miércoles 14 de enero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Bocas del Toro vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
  • Chiriquí Occidente vs Panamá Metro en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena a las 7:00 P.M.
  • Chiriquí vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
  • Herrera vs Colón en el Estadio Justino Salinas a las 7:00 P.M. por la señal de RPC
  • Los Santos vs Darién en el Estadio de Metetí a las 7:00 P.M.
  • Veraguas vs Panamá Este en el Estadio José De La Luz Thompson a las 7:00 P.M.
