Real Madrid: ¿Qué lesión sufre Franco Mastantuono?

El argentino Franco Mastantuono ha sido diagnosticado con una pubalgia, por lo que será baja para el Real Madrid este martes en el partido de UEFA Champions League ante el Liverpool.

El zurdo había sido titular y disputó los 90 minutos este fin de semana en el triunfo por goleada del Madrid ante el Valencia, que les permitió mantener distancia sobre el FC Barcelona en LaLiga.

El ex de River Plate no estuvo presente en la sesión de entrenamiento de este lunes en Valdebebas.

Esta temporada ha sido titular en nueve de doce partidos y ha marcado un gol que fue ante el Levante.

Comunicado del Real Madrid

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución".