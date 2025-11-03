FÚTBOL Fútbol Internacional -  3 de noviembre de 2025 - 09:30

Real Madrid: ¿Qué lesión sufre Franco Mastantuono?

Franco Mastantuono esta temporada ha sido titular en nueve de doce partidos con el Real Madrid y ha marcado un gol que fue ante el Levante.

Real Madrid: ¿Qué lesión sufre Franco Mastantuono?

Real Madrid: ¿Qué lesión sufre Franco Mastantuono?

FOTO / Real Madrid

El argentino Franco Mastantuono ha sido diagnosticado con una pubalgia, por lo que será baja para el Real Madrid este martes en el partido de UEFA Champions League ante el Liverpool.

El zurdo había sido titular y disputó los 90 minutos este fin de semana en el triunfo por goleada del Madrid ante el Valencia, que les permitió mantener distancia sobre el FC Barcelona en LaLiga.

El ex de River Plate no estuvo presente en la sesión de entrenamiento de este lunes en Valdebebas.

Esta temporada ha sido titular en nueve de doce partidos y ha marcado un gol que fue ante el Levante.

Comunicado del Real Madrid

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución".

En esta nota:
Seguir leyendo

¡BILLANTE! Kylian Mbappé lidera triunfo del Real Madrid

El Real Madrid le gana al Valencia con doblete de Mbappé en LaLiga

Real Madrid: Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro 24/25

Recomendadas

Últimas noticias