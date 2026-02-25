Real Madrid vs Getafe: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J26 de LaLiga

Real Madrid viene de perder el liderato en LaLiga tras su derrota ante Osasuna, pero logró avanzar a los 8vos de la Champions League dejando atrás al Benfica.

El conjunto merengue viene de caer 2-1 a su visita a Osasuna y con el triunfo del FC Barcelona ante Levante, perdió el liderato del campeonato español por un punto.

El Getafe por su parte está en el puesto 13 con 29 puntos. Vienen de caer en casa 1-0 ante el Sevilla.

En el partido de la primera vuelta, el Madrid que en aquel momento era dirigido por Xabi Alonso ganó por la mínima con un solitario gol de Kylian Mbappé.

Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Getafe