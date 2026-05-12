NBA: El jugador de los Grizzlies Brandon Clarke fallece a los 29 años

Brandon Clarke, de 29 años de edad perdió la vida, informó la NBA y su organización los Memphis Grizzlies

El comisionado de la NBA, Adam Silver, emitió hoy la siguiente declaración con respecto al fallecimiento del alero de los Memphis Grizzlies, Brandon Clarke:

Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros más veteranos de los Grizzlies, Brandon era un compañero y líder muy querido que jugaba con enorme pasión y garra. Nuestras condolencias y nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y a la organización de los Grizzlies.

Comunicado Grizzlies de la NBA

Además, los Memphis Grizzlies emitieron el siguiente comunicado sobre el fallecimiento de Clarke:

Nos entristece profundamente la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis jamás será olvidado. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles.

FUENTE: NBA