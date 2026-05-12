MLB: José Caballero a la lista de lesionados de los Yankees

Los Yankees de Nueva York colocarán al pelotero panameño José Caballero en la lista de lesionados por diez días debido a una lesión en un dedo medio de la mano derecha, según anunciaron los Yankees de Nueva York de la MLB.

"José Caballero a la lista de lesionados de 10 días por una fractura en el dedo medio de la mano derecha", destacó el equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Yankees/status/2054295329021833545?s=20&partner=&hide_thread=false Prior to tonight’s game, the Yankees made the following roster moves:

• Placed INF/OF José Caballero on the 10-day injured list with a right middle finger fracture.

• Recalled INF Anthony Volpe (#11) from Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. — New York Yankees (@Yankees) May 12, 2026

El campocorto Anthony Volpe fue llamado como reemplazo.

Caballero, adquirido por los Yankees en la Fecha Límite de Cambios del año pasado, fue nombrado el campocorto titular de la franquicia. Ha registrado una línea ofensiva de .259/.320/.400 con un OPS de .720 en 41 juegos esta temporada.

El momento de la lesión de José Caballero - MLB

Pero el domingo, Caballero sufrió una lesión en el dedo medio de la mano derecha al zambullirse de regreso a la primera base durante la novena entrada de la derrota de los Yankees 4-3 ante los Cerveceros. Regresó a Nueva York para someterse a un examen de resonancia magnética y podría dirigirse a la lista de lesionados dado el ascenso de Volpe.

Volpe ha bateado .221 con un jonrón y cinco bases por bolas en 18 juegos de liga menor esta campaña entre Triple-A y Doble-A Somerset.

FUENTE: MLB