MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  12 de mayo de 2026 - 17:04

Mundial 2026: Conoce a la selección de Paraguay

Conoce continuación a la selección de Paraguay, equipo que está listo para disputar la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: Conoce a la selección de Paraguay

Mundial 2026: Conoce a la selección de Paraguay

FOTO: Albirroja

Después de más de una década de ausencia en citas mundialistas, la selección de Paraguay logró asegurar su clasificación al Mundial 2026, recuperando protagonismo en Sudamérica bajo la conducción del entrenador argentino Gustavo Alfaro.

El camino de Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas estuvo marcado por la solidez defensiva, la recuperación de identidad futbolística y la aparición de una nueva generación de jugadores que volvió a entusiasmar a los hinchas.

Balance de Paraguay en las Eliminatorias para el Mundial 2026

Hasta la confirmación de su clasificación, Paraguay disputó 18 partidos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con los siguientes números:

  • 8 victorias
  • 6 empates
  • 4 derrotas
  • 21 goles convertidos
  • 14 goles recibidos

La selección paraguaya sumó 30 puntos, ubicándose entre los seis primeros de la tabla sudamericana y asegurando así su regreso a una Copa del Mundo.

La llegada del DT Gustavo Alfaro fue determinante en este camino a la Copa del Mundo, en donde ahora verán acción en el Grupo D junto a Estados Unidos, Australia y Turquía.

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