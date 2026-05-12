Mundial 2026: Conoce a la selección de Paraguay

Después de más de una década de ausencia en citas mundialistas, la selección de Paraguay logró asegurar su clasificación al Mundial 2026, recuperando protagonismo en Sudamérica bajo la conducción del entrenador argentino Gustavo Alfaro.
Balance de Paraguay en las Eliminatorias para el Mundial 2026
Hasta la confirmación de su clasificación, Paraguay disputó 18 partidos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con los siguientes números:
- 8 victorias
- 6 empates
- 4 derrotas
- 21 goles convertidos
- 14 goles recibidos
La selección paraguaya sumó 30 puntos, ubicándose entre los seis primeros de la tabla sudamericana y asegurando así su regreso a una Copa del Mundo.
La llegada del DT Gustavo Alfaro fue determinante en este camino a la Copa del Mundo, en donde ahora verán acción en el Grupo D junto a Estados Unidos, Australia y Turquía.