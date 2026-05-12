MLB: ¿Qué lesión tiene el panameño José Caballero?

Los Yankees de Nueva York ascendieron a Anthony Volpe desde Triple-A Scranton/Wilkes-Barre antes de su juego contra los Orioles, informó el equipo de la MLB el martes, tras la lesión del panameño José Caballero .

Hace una semana, Volpe fue activado de la lista de lesionados, donde comenzó la temporada mientras se recuperaba de una cirugía en el hombro izquierdo durante la temporada muerta, y enviado a liga menor, con el panameño José Caballero jugando en el campo corto.

Caballero, adquirido por los Yankees en la Fecha Límite de Cambios del año pasado, fue nombrado el torpedero titular del club. Ha registrado una línea ofensiva de .259/.320/.400 con OPS de .720 en 41 juegos esta temporada.

¿Qué lesión tiene José Caballero?

Pero el domingo, Caballero sufrió una fractura en el dedo medio de la mano derecha al zambullirse de regreso a la primera base durante la novena entrada de la derrota de los Yankees por 4-3 ante los Cerveceros. Regresó a Nueva York para someterse a un examen de resonancia magnética. El club lo envió a la lista de lesionados de 10 días.

Volpe ha bateado .221 con un jonrón y cinco bases por bolas en 18 partidos de liga menor esta campaña entre Triple-A Scranton/Wilkes-Barre y Doble-A Somerset.

FUENTE: MLB