Rechazó a Iker Casillas en la Kings League y hoy se medirá al Barcelona

A su llegada al Ceuta, el arquero debutó ante el Real Madrid Castilla: "Sí, sí, Cosas del fútbol. Estoy contento por haber venido y muy centrado, junto a mis compañeros y el cuerpo técnico, en el objetivo: asegurar la permanencia".

Duelo ante Barcelona

"Es un encuentro que nos hace mucha ilusión, lógicamente. Aparcaremos la competición regular durante la semana para afrontar la Copa, que es un torneo muy bonito también. Nos lo tomamos con gran responsabilidad, pero también creo que es un partido para disfrutarlo. Hemos ido pasando rondas y ahora nos visita el Barcelona. Es un encuentro importante. Sin duda", dijo sobre el duelo ante el Barca.

Kings League

"Me llamó y le dije que sí. Estaba entonces sin equipo, pero en cuanto firmé con el Ceuta ya le dije que no iba. Estoy centrado y comprometido para lograr la permanencia. Conozco a Iker de cuando estaba en la cantera del Real Madrid. Fuimos compañeros. Estuvimos juntos en tres pretemporadas, me he ejercitado con él en muchísimos entrenamientos... Fui el tercer portero con Mourinho", dijo Mejías sobre la invitación de Iker al torneo de Gerard Piqué.