Rodrygo: Atacan al brasileño por encararse con Lionel Messi 

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRodrygoGoes%2Fstatus%2F1727778145812570434&partner=&hide_thread=false Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí pra todo mundo ver!



Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a… pic.twitter.com/JtsPYrQPDT — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 23, 2023

"Conducta criminal"

Así cataloga Rodrygo todos los insultos recibidos.

"Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si vestimos algo que les molesta, si no inclinamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que creen que son de ellos, los racistas entrarán en acción con su conducta criminal", agregó.

¡Mala suerte para ellos, no vamos a parar!, finalizaba el mensaje.

¿Qué sucedió entre Rodrygo y Lionel Messi?

El capitán argentino tomó la decisión de retirar a sus compañeros del campo tras los incidentes de la policía con la fanaticada albiceleste. Medios argentinos señalaban que Rodrygo dijo algo que no gustó al 10 campeón del Mundo y respondió de la siguiente manera:

"¿Por qué somos cagones? Somos campeones del mundo", dijo el jugador del Inter Miami.