Rolando Blackburn: Me siento como en casa y daré todo por la camiseta

"La verdad me siento contento, agradecido por esta oportunidad. Agradecer al club porque desde el día uno me han hecho sentir importante", señaló Rolando Blackburn.

El jugador comentó que se ha sentido bien recibido en tierra salvadoreña y piensa en dar su 100% en esta nueva etapa como delantero.

"Me siento bien, he entrenado en mi país y ahora llego al grupo, me siento como en casa, he recibido muchos mensajes lindos y pienso darlo todo por la camiseta".

Rolando Blackburn confesó en tener conversaciones con dos ex jugadores panameños que tuvieron su paso por el FAS.

"Hablé con Roberto Chen y con Nicolás Muñoz y me han dicho que llegaré al mejor club del país y no lo dudo por este trato que me han brindado".