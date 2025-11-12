RPC con alianza exclusiva con el Campus del Fútbol MR11 de Maxi Rodríguez

Medcom, a través de RPC, canal líder en transmisiones deportivas y referente en contenidos de alto impacto, firmó una alianza comunicacional exclusiva con A.M. Media para presentar en Panamá el Campus de Fútbol MR11, una experiencia deportiva - educativa dirigida por el reconocido futbolista profesional Maxi Rodríguez, exjugador de la selección argentina, que ha participado en tres mundiales y clubes de alto nivel en Europa.
RPC firma con actividad de Maxi Rodríguez
Esta iniciativa impulsa valores fundamentales que, RPC promueve desde sus plataformas: respeto, trabajo en equipo, pasión, humildad y superación.
La firma simbólica de este acuerdo fue realizada por Giselle González Villarué, Directora Adjunta de Programación y Mercadeo de Medcom, junto a Ezequiel Anguizola, representante legal de A.M. Media.
Con esta alianza, RPC reafirma su compromiso de seguir liderando el ecosistema deportivo nacional y ofrecer a Panamá experiencias únicas que inspiren y transformen a las nuevas generaciones.