RPC con alianza exclusiva con el Campus del Fútbol MR11 de Maxi Rodríguez

12 de noviembre de 2025

RPC firmó una alianza exclusiva con el Campus de Fútbol MR11 liderado por Maxi Rodríguez, repasa detalles.

Medcom, a través de RPC, canal líder en transmisiones deportivas y referente en contenidos de alto impacto, firmó una alianza comunicacional exclusiva con A.M. Media para presentar en Panamá el Campus de Fútbol MR11, una experiencia deportiva - educativa dirigida por el reconocido futbolista profesional Maxi Rodríguez, exjugador de la selección argentina, que ha participado en tres mundiales y clubes de alto nivel en Europa.

El Campus MR11 se desarrollará del 17 al 21 de diciembre de 2025, ofreciendo a niños, adolescentes y jóvenes cinco días de entrenamientos, formación, charlas vivenciales y actividades guiadas directamente por una de las figuras más influyentes del fútbol argentino.

RPC firma con actividad de Maxi Rodríguez

Esta iniciativa impulsa valores fundamentales que, RPC promueve desde sus plataformas: respeto, trabajo en equipo, pasión, humildad y superación.

La firma simbólica de este acuerdo fue realizada por Giselle González Villarué, Directora Adjunta de Programación y Mercadeo de Medcom, junto a Ezequiel Anguizola, representante legal de A.M. Media.

Con esta alianza, RPC reafirma su compromiso de seguir liderando el ecosistema deportivo nacional y ofrecer a Panamá experiencias únicas que inspiren y transformen a las nuevas generaciones.

