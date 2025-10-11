Ruben Neves le da triunfo a Portugal con un emotivo gol dedicado a Diogo Jota

A la imagen de un Cristiano Ronaldo que incluso falló un penal, Portugal se impuso con mucha dificultad frente a Irlanda (1-0) gracias a un gol de cabeza de Ruben Neves en el tiempo de descuento, este sábado en Lisboa en la clasificación para el Mundial 2026.

Con esta tercera victoria consecutiva, la Seleção (9 puntos) refuerza su primer puesto en el grupo F delante de Hungría (4 pts), que venció a Armenia (2-0) en el otro partido del día.

Portugal podrá dar un paso casi definitivo hacia su clasificación el martes cuando reciba a Hungría en Lisboa.

Este sábado en el estadio Alvalade, los jugadores dirigidos por el español Roberto Martínez carecieron de precisión durante mucho tiempo en el último toque.

La leyenda Cristiano Ronaldo no tuvo su día. Golpeó el poste irlandés en la primera mitad (16') y falló un penal, despejado con el pie por el arquero Caoimhín Kelleher (75').

El equipo luso, campeón de la Liga de Naciones en junio, chocó en múltiples ocasiones con el muro defensivo visitante, con Kelleher cuajando una gran actuación, como ante Ruben Neves (59') en un primer intento.

Entre los suplentes llamados a multiplicar los ataques contra Irlanda, fue Trincao quien más destacó al provocar el penalti que Ronaldo no lograría transformar y, sobre todo, asistir en el gol.

Sumado al ataque, el medio defensivo Neves liberó al estadio Alvalade al marcar de cabeza en el tiempo de descuento (90+1).

Primer gol de Ruben Neves

Neves marcó su primer gol con la Seleçao. Lo hizo luciendo el N.21 que pertenecía a su gran amigo Diogo Jota, fallecido en julio en un accidente de tráfico, y celebró el gol besando ese número y señalando con ambas manos el cielo, visiblemente emocionado

FUENTE: AFP