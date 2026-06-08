Mundial 2026: Presidente de Portugal pide ganar la Copa del Mundo en memoria de Diogo Jota

El presidente de Portugal, António José Seguro, pidió este lunes a la selección del país que traiga "el trofeo que falta", el Mundial 2026, y que lo conquiste en memoria del fallecido delantero Diogo Jota.
El mandatario pidió que en el torneo Portugal "sea más que la suma de la inteligencia, la calidad y el talento que cada uno tiene individualmente".
Reacciones del presidente de Portugal
"Jueguen unos por otros, trabajen unos por otros. Jueguen y trabajen también en memoria de nuestro Diogo Jota", señaló el presidente luso, recordando al delantero de la selección y del Liverpool, quien falleció en un accidente de tráfico el pasado mes de julio en Zamora (España).
"El país cree en ustedes, hágannos soñar. Traigan a Portugal el trofeo que nos falta", subrayó.
El seleccionador, el español Roberto Martínez, agradeció la visita y el apoyo del presidente del país, que da "aún más fuerza para el desafío" que tienen por delante.
"Puedo decir que la selección lo dará todo por Portugal y saldrá al campo con la responsabilidad de llevar los sueños de millones de portugueses", dijo Martínez.
La selección de Portugal partirá hacia el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá el próximo viernes, pero antes, el miércoles, disputará su segundo y último partido amistoso de preparación, frente a Nigeria, tras haber ganado el primero contra Chile (2-1).
La selección portuguesa estará en el grupo K, junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.