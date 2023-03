Selección de Costa Rica anuncia convocados para partidos de Liga de Naciones

https://twitter.com/fedefutbolcrc/status/1636792224284565504 Estos son los convocados para enfrentar a Martinica y Panamá por Liga de Naciones.



Sin su estrella en la portería

El jugador de 36 años de edad Keylor Navas no será parte de la convocatoria para enfrentar los partidos de Liga de Naciones.

La ex estrella y ganador de múltiples títulos con el Real Madrid se quedará en Inglaterra jugando con el Nottingham Forest F.C.

Palabras del DT

"Keylor Navas es el número de este país y uno de los mejores arqueros del mundo y siempre voy a soñar con tenerlo, pero tengo que mirar opciones cuando no esté y para ver como responden estos jugadores y por esta razon he decidido no llamarlo y mirar opciones", destacó Luis Fernando Suárez.