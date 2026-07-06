Mundial 2026: Partidos para hoy lunes 6 de julio

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este lunes 6 de julio con dos encuentros de alto nivel en los octavos de final.
Finalmente, Estados Unidos y Bélgica protagonizarán un verdadero partidazo en la Ciudad de Seattle. Los estadounidenses dejaron en el camino a Bosnia y Herzegovina, mientras que los belgas superaron a Senegal.
Partidos para hoy, lunes 6 de julio - Copa Mundial 2026
- Portugal vs España - Estadio de Dallas (2:00 pm) en vivo por RPC
- Estados Unidos vs Bélgica - Estadio de Seattle (7:00 pm) en vivo por RPC
FUENTE: FIFA