Mundial 2026: Partidos para hoy lunes 6 de julio

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este lunes 6 de julio con dos encuentros de alto nivel en los octavos de final.

Portugal y España se enfrentarán en el partido octavos de final que se disputará en el Estadio Dallas. El equipo de De la Fuente logró primero su billete tras un Sobresaliente triunfo sobre Austria (3-0) en el Estadio Los Ángeles. Posteriormente, el Estadio Toronto fue el escenario de un partido vibrante de dieciseisavos de final en el que Portugal se llevó el choque ante Croacia (2-1) gracias al tanto de Gonçalo Ramos en el minuto 90+4'.