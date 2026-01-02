Serie A: AC Milan toma el liderato provisionalmente gracias a Rafael Leao

La segunda parte despertó al AC Milan , que este viernes ganó 0-1 en su visita a Cagliari por su reacción tras el descanso y un zurdazo de Rafael Leao para agitar el liderato de la Serie A, ahora dos puntos por encima del Inter, que tiene un partido menos.

A la espera del marcador de su ‘eterno’ rival de la ciudad, que recibe el domingo al Bolonia en San Siro, el conjunto ‘rossonero’ es el dueño de la primera posición. Como mal menor, seguirá al final de la jornada en la segunda plaza, con las opciones intactas de ser campeón de invierno, dentro de su auge en esta competición: 16 partidos ya invencible.

Hubo (y hay esta campaña) dos Milan diferentes. Uno se representó, sin atrevimiento, conservador, en la primera parte. Otro, concluyente, voraz desde el primer minuto de la vuelta del descanso, ganó en la segunda mitad. La diferencia es más que sustancial. Cuanto más se acerque a la segunda versión más crecerá su porcentaje de ser campeón.

En el primer tiempo no tiró a portería el Milan. Ni uno solo de sus tres remates fue entre los tres palos ni exigió una parada de Caprile. Incluso, en los primeros minutos sólo resistió en torno a su área, por el fútbol directo al principio del Cagliari, con la carga de sus centros laterales y con algunas incursiones. Mucha voluntariedad sin contundencia.

Lo más cerca que el equipo de Massimiliano Allegri se sintió del gol fue un penalti que finalmente no lo fue. La entrada no admitía duda sobre Loftus-Cheek, derribado dentro del área, pero antes partió desde el fuera de juego. Un alivio para los locales y una decepción para los visitantes, tan evidente como su primera parte, demasiado irregular.

Consciente del equipo ‘rossonero’, ya no fue tan contemplativo en el segundo tiempo, primero con un centro chut al larguero, después con un cabezazo alto de Loftus-Cheek e inmediatamente con el gol de Rafael Leao. Todo concentrado en cuatro minutos y 15 segundos de la segunda parte. Mucho más que en los 45 minutos iniciales del duelo.

Rafael Leao da el triunfo

Leao controló con la derecha y marcó con la izquierda, imparable su remate entre una nube de adversarios. La tocó Caprile. No llegó a despejarla. Realmente, era el primer tiro entre los tres palos del Milan. Suficiente cuando se trata de un extremo, hoy delantero, de los recursos de Leao. En su regreso de unas molestias, sumó su séptimo gol del curso, a pase de Adrien Rabiot, que formó en el medio campo con Luka Modric.

Y, sobre todo, su cuarto tanto en las últimas ocho jornadas que ha disputado de la Serie A, decisivo para ocho puntos de su equipo. Dos empates y dos triunfos, incluido este viernes, cuando aclaró el camino sombrío por el que se movía hasta entonces el Milan, con el liderato en juego, en pleno pulso con el Inter, pero sin la ambición necesaria.

Hasta el descanso, del que surgió otro Milan, más acorde al que quiere ser campeón, al que se maneja por las alturas de la clasificación y al que encadena 16 partidos ya invicto en la competición liguera. Son once victorias en todo ese tramo y cinco igualadas. Ahí está el déficit, porque acumuló cuatro de esos empates en las diez citas más recientes.

Leao fue el primer cambio de Allegri, ya en el minuto 69, para el debut de Nicklas Füllkrug su fichaje de invierno, llamado a suplir la baja por lesión de Santiago Giménez, al que no se espera de vuelta hasta el mes de abril, cuando de verdad se verá si el Milan compite o no por la Serie A. En ello está, por el momento, ganador del segundo tiempo en Cagliari.

