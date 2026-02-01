¡SUFRIDA VICTORIA! Real Madrid ganó al Rayo Vallecano con un penal al 90+10

FINAL DEL PARTIDO
El Real Madrid sacó tres valiosos puntos con un penal de Mbappé al 90+10 que certificó el triunfo 2-1 sobre el Rayo Vallecano.
LALIGA
El onceno del Real Madrid se midió al Rayo Vallecano en la jornada 22 de LaLiga de España 2025-2026.
El onceno del Real Madrid venció 2-1 al Rayo Vallecano en la jornada 22 de LaLiga de España 2025-2026, desde el Estadio Santiago Bernabéu.
Vini Jr y Kylian Mbappé marcaron los goles de la victoria, mientras que Jorge de Frutos descontó por la visita.