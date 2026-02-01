EN VIVO

LALIGA

¡SUFRIDA VICTORIA! Real Madrid ganó al Rayo Vallecano con un penal al 90+10

¡SUFRIDA VICTORIA! Real Madrid ganó al Rayo Vallecano con un penal al 90+10

¡SUFRIDA VICTORIA! Real Madrid ganó al Rayo Vallecano con un penal al 90+10

FOTO: RAYO VALLECANO
Fútbol Internacional - 

El onceno del Real Madrid se midió al Rayo Vallecano en la jornada 22 de LaLiga de España 2025-2026.

El onceno del Real Madrid venció 2-1 al Rayo Vallecano en la jornada 22 de LaLiga de España 2025-2026, desde el Estadio Santiago Bernabéu.

Vini Jr y Kylian Mbappé marcaron los goles de la victoria, mientras que Jorge de Frutos descontó por la visita.

Live Blog Post

FINAL DEL PARTIDO

El Real Madrid sacó tres valiosos puntos con un penal de Mbappé al 90+10 que certificó el triunfo 2-1 sobre el Rayo Vallecano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2017979737189016030?s=20&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

90+13 OTRO EXPULSADO

Chavarría deja con 9 al Rayo Vallecano, después de un fuerte choque con Rodrygo.

Live Blog Post

90+10 GOOOOOOL MERENGUE

Mbappé anota desde el punto penal para darle ventaja a los blancos 2-1.

Live Blog Post

90+7 PENALTI PARA EL REAL MADRID

Live Blog Post

90+5' A LAS MANOS

Rodrygo disparó a las manos de Batalla.

Live Blog Post

90' SE AGREGAN 9' MINUTOS

Live Blog Post

86' PRESIONA EL REAL MADRD

Brahim Díaz se animó de pierna derecha y Batalla atajó de gran manera.

Live Blog Post

86' POSTEEEE

Camavinga peinó el balón dentro del área, que terminó pegando en el palo.

Live Blog Post

80' EXPULSADO

Pathé Ciss recibió tarjeta roja y el Rayo Vallecano se queda con 10.

Live Blog Post

69' AMARILLA PARA DANI CEBALLOS

Live Blog Post

68' SE LA PERDIÓ KYLIAN

Mbappé estrelló su disparo en el poste, en una jugada donde llegó forzado.

Live Blog Post

65' OTRA TARJETA

Isi Palazón recibe amarilla por juego peligroso.

Live Blog Post

63' ENORME COURTOIS

El guardameta belga evitó la anotación del Rayo con un enorme cierre en el mano a mano ante Andrei Raiu.

Live Blog Post

53' Amarilla para Gumbau

Live Blog Post

48' LLEGÓ EL EMPATE

Jorge de Frutos anota el 1-1 del Rayo en el inicio del segundo tiempo.

Live Blog Post

CAMBIO EN EL REAL MADRID

Sale: Raúl Asencio

Entra: Dani Ceballos

Live Blog Post

INICIA EL SEGUNDO TIEMPO

Real Madrid 1-0 Rayo Vallecano

Live Blog Post

MEDIO TIEMPO

Real Madrid 1-0 Rayo Vallecano

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2017959343539339720?s=20&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

37' OTRO DISPARO DEL RAYO VALLECANO

Chavarría le pegó de zurda, pero el balón se fue por arriba del arco merengue.

Live Blog Post

31' SIN PROBLEMAS

Courtois se queda con el disparo del Rayo.

Live Blog Post

30' DOMINAN EL PARTIDO

Los merengues son dueños del balón y manejan con tranquilidad el partido.

Live Blog Post

19' ATAJADÓN

Batalla le atajó un disparo a Arda Guler y en el segundo remate, Vini Jr no pudo darle dirección.

Live Blog Post

15' GOLAZO DE VINI JR

El brasileño remató frente a tres defensores para superar al guardameta Batalla.

Live Blog Post

10' MALAS NOTICIAS PARA EL REAL MADRID

Jude Bellingham se retiró lesionado y entró Brahim Díaz en su lugar.

Live Blog Post

6' SE LA PERDIÓ EL RAYO

Ilias Akhomach tuvo una ocasión clara, pero su remate se fue por un costado del arco defendido por Courtois.

Live Blog Post

INICIA EL PARTIDO

Live Blog Post

ENTRADA EN CALOR

El Real Madrid cumplió con el calentamiento previo al partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2017943260308594850?s=20&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

LA LLEGADA DE LOS MERENGUES

El Real Madrid ya se encuentra en el Bernabéu.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2017933896029999120?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

XI DEL RAYO VALLECANO

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RayoVallecano/status/2017931211075695097?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

XI DEL REAL MADRID

image

En esta nota:
Seguir leyendo

Valencia vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir J23 de LaLiga

El Real Madrid sufrió para vencer al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu

Jude Bellingham sufre lesión en el Real Madrid vs Rayo Vallecano

Recomendadas

Últimas noticias