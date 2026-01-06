Supercopa de España Fútbol Internacional -  6 de enero de 2026 - 17:50

Supercopa de España: Kylian Mbappé confía en el Real Madrid

El delantero francés Kylian Mbappé, baja en la Supercopa de España con el Real Madrid por un esguince de rodilla, mandó un mensaje de ánimo a sus compañeros.

El delantero francés Kylian Mbappé, baja en la Supercopa de España con el Real Madrid por un esguince de rodilla, mandó un mensaje de ánimo a sus compañeros tras quedarse en la capital de España y no viajar a Yeda, y asegura que confía "un 1.000 %" en ellos para conquistar el título.

"¡Buena suerte equipo! Confío 1.000 % vamos a triunfar. ¡Hala Madrid! A por la Supercopa!", escribió Mbappé en su cuenta oficial de Instagram junto a una imagen de la expedición posando con el avión que les desplazó a Arabia Saudí.

Derbi en semis de Supercopa de España

El Real Madrid se mide el jueves al Atlético de Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España, torneo que abren un día antes Barcelona y Athletic Club, con la baja de Mbappé que se perderá su segundo partido consecutivo por un esguince de rodilla.

