Supercopa de España: Kylian Mbappé confía en el Real Madrid

El delantero francés Kylian Mbappé, baja en la Supercopa de España con el Real Madrid por un esguince de rodilla, mandó un mensaje de ánimo a sus compañeros tras quedarse en la capital de España y no viajar a Yeda, y asegura que confía "un 1.000 %" en ellos para conquistar el título.
Derbi en semis de Supercopa de España
El Real Madrid se mide el jueves al Atlético de Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España, torneo que abren un día antes Barcelona y Athletic Club, con la baja de Mbappé que se perderá su segundo partido consecutivo por un esguince de rodilla.
FUENTE: EFE