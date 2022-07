Tiémoué Bakayoko: "Han puesto claramente nuestras vidas en peligro"

Al cabo de unos segundos, un tercer policía se aproxima a su colega y al futbolista, enfundando su arma. Intercambian unas palabras y el policía que cacheaba a Bakayoko parece entonces reconocer al futbolista y deja inmediatamente de hacerlo.

En un comunicado citado por la prensa italiana, la prefectura de Milán aseguró que Bakayoko y el otro pasajero del vehículo habían sido sometidos a un control porque correspondían a la descripción realizada sobre dos sospechosos.

"El error es humano, no veo ningún problema en ello. Por contra, la manera y la metodología que utilizaron me genera problema", explicó. En el vídeo "no se ve todo y creo que esa es la parte más calmada de lo que pasó", añade.

"Hay que saber que me encontré con un arma a un metro de mí, en el lado del cristal del pasajero. Han puesto claramente nuestras vidas en peligro", estimó.

"¿Por qué no realizaron simplemente un control digno de ese nombre, pidiéndonos los papeles del vehículo o comunicándose simplemente?", se preguntó Tiémoué Bakayoko.

FUENTE: AFP