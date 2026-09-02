FÚTBOL Fútbol Internacional -  2 de septiembre de 2026 - 17:48

Stephan El Shaarawy vuelve al Genoa 18 años después de su debut

El atacante italiano Stephen El Shaarawy vuelve al Genoa 18 años después de su debut como profesional.

Stephan El Shaarawy vuelve al Genoa 18 años después de su debut

Stephan El Shaarawy vuelve al Genoa 18 años después de su debut

FOTO: Genoa FC

Stephan El Shaarawy regresó este miércoles al Genoa, el club en el que se formó y con el que debutó como profesional, después de una carrera que le llevó a jugar en Italia, Francia y China y a superar los 500 partidos oficiales.

La vuelta de Stephan El Shaarawy

El delantero vuelve al conjunto genovés procedente del Roma con 33 años para afrontar una nueva etapa en el club en el que comenzó su carrera.

El Shaarawy se incorporó a las categorías inferiores del Génova y debutó con el primer equipo en la temporada 2008-09.

Tras abandonar el club, pasó por el Padova antes de fichar por el Milan, con el que conquistó la Supercopa de Italia.

Posteriormente jugó en el Mónaco, el Shanghai Shenhua y el Roma, con el que ganó la Liga Conferencia.

Internacional con Italia, El Shaarawy disputó 32 partidos con la selección absoluta y marcó siete goles.

El atacante también guarda una vinculación especial con el Génova, ya que durante su etapa en las categorías inferiores conquistó el campeonato, la Copa de Italia y la Supercopa de Italia en categoría Primavera.

“Con el Génova conocí las primeras alegrías como profesional y viví mis primeras emociones. Volver a vestir esta camiseta es como cerrar un círculo”, declaró El Shaarawy tras hacerse oficial su regreso.

FUENTE: EFE

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