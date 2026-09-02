Panamá ha demostrado que tiene gran talento en béisbol y mucho de nuestros peloteros han jugado en las Grandes Ligas (MLB), conoce la fecha de sus debuts y los equipos.
MLB MLB - 2 de septiembre de 2026 - 11:34
MLB: Conoce la lista completa de los panameños que han jugado en Grandes Ligas
Estos son todos los panameños que han jugado en las Grandes Ligas (MLB) desde el año 1955, hasta la actualidad.
Peloteros panameños que han jugado en la MLB
Década de 1950 y 1960
- Humberto Robinson (1955) – Bravos de Milwaukee
- Héctor López (1955) – Atléticos de Kansas City
- Webbo Clarke (1955) – Rojos de Cincinnati
- Pat Scantlebury (1956) – Rojos de Cincinnati
- Tom Hughes (1959) - Atléticos de Kansas City
- Bobby Prescott (1961) - Atléticos de Kansas City
- Rupe Toppin (1962) - Atléticos de Kansas City
- Ramón Webster (1963) - Atléticos de Kansas City
- Gil Garrido (1964) – Gigantes de San Francisco
- Adolfo Phillips (1964) – Filis de Filadelfia
- Ivan Murrell (1965) – Astros de Houston
- Ossie Chavarría (1966) – Atléticos de Kansas City
- Manny Sanguillén (1967) – Piratas de Pittsburgh
- Rod Carew (1967) – Mellizos de Minnesota (Miembro del Salón de la Fama)
- Allan Lewis (1967) - Atléticos de Kansas City
- Bill Haywood (1968) - Senadores de Washinghton
- Chico Salmon (1969) – Orioles de Baltimore
- Ed Acosta (1970) – Cardenales de San Luis
- Ben Oglivie (1971) – Medias Rojas de Boston
- Rennie Stennett (1971) – Piratas de Pittsburgh
- Mike Eden (1976) – Bravos de Atlanta
- Omar Moreno (1975) – Piratas de Pittsburgh
- Juan Berenguer (1978) – Mets de Nueva York
- Roberto Kelly (1987) – Yankees de Nueva York [1, 2]
- Fernando Ramsey (1992) – Cachorros de Chicago
- Enrique Burgos PADRE (1993) - Reales de Kansas City
- Sherman Obando (1993) - Orioles de Baltimore
- Mariano Rivera (1995) – Yankees de Nueva York (Miembro del Salón de la Fama)
- Rubén Rivera (1995) – Yankees de Nueva York
- Orlando Miller (1994) – Astros de Houston
- Olmedo Sáenz (1994) – Medias Blancas de Chicago
- Ramiro Mendoza (1996) – Yankees de Nueva York
- Einar Díaz (1996) – Indios de Cleveland
- Julio Mosquera (1996) – Azulejos de Toronto
- Manuel Barrios (1997) - Astros de Houston
- Rafael Medina (1998) – Marlins de Florida
- Bruce Chen (1998) – Bravos de Atlanta
- Fernando Seguignol (1998) - Expos de Montreal
- Carlos Lee (1999) – Medias Blancas de Chicago
- José Macías (1999) – Tigres de Detroit
- Dave Roberts (1999) - Indios de Cleveland
- Julio Zuleta (2000) - Chicago Cubs
- Carlos Maldonado (2006) – Piratas de Pittsburgh
- Roger Deago (2003) – Padres de San Diego
- Ángel Chávez (2005) – Gigantes de San Francisco
- Manuel Corpas (2006) – Rockies de Colorado
- Davis Romero (2006) – Azulejos de Toronto
- Carlos "Calicho" Ruiz (2006) – Filis de Filadelfia
- Manny Acosta (2007) – Bravos de Atlanta
- Luis Durango (2009) – Padres de San Diego
- Rubén Tejada (2010) – Mets de Nueva York
- Randall Delgado (2011) – Bravos de Atlanta
- Christian Bethancourt (2013) – Bravos de Atlanta
- Severino González (2015) – Filis de Filadelfia
- Enrique Burgos Hijo (2015) – Diamondbacks de Arizona
- Johan Camargo (2017) – Bravos de Atlanta
- Paolo Espino (2017) – Cerveceros de Milwaukee
- Allen Córdoba (2017) - Padres de San Diego
- Edmundo Sosa (2018) – Cardenales de San Luis
- Javier Guerra (2018) – Padres de San Diego
- Jaime Barría (2018) – Angelinos de Los Ángeles
- Ariel Jurado (2018) – Vigilantes de Texas
- Dario Agrazal (2019) – Piratas de Pittsburgh
- Humberto Mejía (2020) – Diamondbacks de Arizona
- Jonathan Araúz (2020) – Medias Rojas de Boston
- Alberto Baldonado (2021) – Nacionales de Washington
- Justin Lawrence (2021) – Rockies de Colorado
- Iván Herrera (2022) – Cardenales de San Luis
- José Caballero (2023) – Marineros de Seattle
- Miguel Amaya (2023) – Cachorros de Chicago
- Leo Jiménez (2024) – Azulejos de Toronto
- Daniel Espino (2026) – Guardianes de Cleveland
- Leonardo Bernal (2026) - Cardenales de San Luis
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