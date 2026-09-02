MLB MLB -  2 de septiembre de 2026 - 11:34

MLB: Conoce la lista completa de los panameños que han jugado en Grandes Ligas

Estos son todos los panameños que han jugado en las Grandes Ligas (MLB) desde el año 1955, hasta la actualidad.

MLB: Conoce la lista completa de los panameños que han jugado en Grandes Ligas

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Panamá ha demostrado que tiene gran talento en béisbol y mucho de nuestros peloteros han jugado en las Grandes Ligas (MLB), conoce la fecha de sus debuts y los equipos.

Peloteros panameños que han jugado en la MLB

Década de 1950 y 1960

  1. Humberto Robinson (1955) – Bravos de Milwaukee
  2. Héctor López (1955) – Atléticos de Kansas City
  3. Webbo Clarke (1955) – Rojos de Cincinnati
  4. Pat Scantlebury (1956) – Rojos de Cincinnati
  5. Tom Hughes (1959) - Atléticos de Kansas City
  6. Bobby Prescott (1961) - Atléticos de Kansas City
  7. Rupe Toppin (1962) - Atléticos de Kansas City
  8. Ramón Webster (1963) - Atléticos de Kansas City
  9. Gil Garrido (1964) – Gigantes de San Francisco
  10. Adolfo Phillips (1964) – Filis de Filadelfia
  11. Ivan Murrell (1965) – Astros de Houston
  12. Ossie Chavarría (1966) – Atléticos de Kansas City
  13. Manny Sanguillén (1967) – Piratas de Pittsburgh
  14. Rod Carew (1967) – Mellizos de Minnesota (Miembro del Salón de la Fama)
  15. Allan Lewis (1967) - Atléticos de Kansas City
  16. Bill Haywood (1968) - Senadores de Washinghton
  17. Chico Salmon (1969) – Orioles de Baltimore
  18. Ed Acosta (1970) – Cardenales de San Luis
  19. Ben Oglivie (1971) – Medias Rojas de Boston
  20. Rennie Stennett (1971) – Piratas de Pittsburgh
  21. Mike Eden (1976) – Bravos de Atlanta
  22. Omar Moreno (1975) – Piratas de Pittsburgh
  23. Juan Berenguer (1978) – Mets de Nueva York
  24. Roberto Kelly (1987) – Yankees de Nueva York [1, 2]
  25. Fernando Ramsey (1992) – Cachorros de Chicago
  26. Enrique Burgos PADRE (1993) - Reales de Kansas City
  27. Sherman Obando (1993) - Orioles de Baltimore
  28. Mariano Rivera (1995) – Yankees de Nueva York (Miembro del Salón de la Fama)
  29. Rubén Rivera (1995) – Yankees de Nueva York
  30. Orlando Miller (1994) – Astros de Houston
  31. Olmedo Sáenz (1994) – Medias Blancas de Chicago
  32. Ramiro Mendoza (1996) – Yankees de Nueva York
  33. Einar Díaz (1996) – Indios de Cleveland
  34. Julio Mosquera (1996) – Azulejos de Toronto
  35. Manuel Barrios (1997) - Astros de Houston
  36. Rafael Medina (1998) – Marlins de Florida
  37. Bruce Chen (1998) – Bravos de Atlanta
  38. Fernando Seguignol (1998) - Expos de Montreal
  39. Carlos Lee (1999) – Medias Blancas de Chicago
  40. José Macías (1999) – Tigres de Detroit
  41. Dave Roberts (1999) - Indios de Cleveland
  42. Julio Zuleta (2000) - Chicago Cubs
  43. Carlos Maldonado (2006) – Piratas de Pittsburgh
  44. Roger Deago (2003) – Padres de San Diego
  45. Ángel Chávez (2005) – Gigantes de San Francisco
  46. Manuel Corpas (2006) – Rockies de Colorado
  47. Davis Romero (2006) – Azulejos de Toronto
  48. Carlos "Calicho" Ruiz (2006) – Filis de Filadelfia
  49. Manny Acosta (2007) – Bravos de Atlanta
  50. Luis Durango (2009) – Padres de San Diego
  51. Rubén Tejada (2010) – Mets de Nueva York
  52. Randall Delgado (2011) – Bravos de Atlanta
  53. Christian Bethancourt (2013) – Bravos de Atlanta
  54. Severino González (2015) – Filis de Filadelfia
  55. Enrique Burgos Hijo (2015) – Diamondbacks de Arizona
  56. Johan Camargo (2017) – Bravos de Atlanta
  57. Paolo Espino (2017) – Cerveceros de Milwaukee
  58. Allen Córdoba (2017) - Padres de San Diego
  59. Edmundo Sosa (2018) – Cardenales de San Luis
  60. Javier Guerra (2018) – Padres de San Diego
  61. Jaime Barría (2018) – Angelinos de Los Ángeles
  62. Ariel Jurado (2018) – Vigilantes de Texas
  63. Dario Agrazal (2019) – Piratas de Pittsburgh
  64. Humberto Mejía (2020) – Diamondbacks de Arizona
  65. Jonathan Araúz (2020) – Medias Rojas de Boston
  66. Alberto Baldonado (2021) – Nacionales de Washington
  67. Justin Lawrence (2021) – Rockies de Colorado
  68. Iván Herrera (2022) – Cardenales de San Luis
  69. José Caballero (2023) – Marineros de Seattle
  70. Miguel Amaya (2023) – Cachorros de Chicago
  71. Leo Jiménez (2024) – Azulejos de Toronto
  72. Daniel Espino (2026) – Guardianes de Cleveland
  73. Leonardo Bernal (2026) - Cardenales de San Luis

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