Un Trent Alexander-Arnold "destrozado" por lesión con el Real Madrid

El defensa inglés Trent Alexander-Arnold , que sufrió en San Mamés una rotura muscular que le mantendrá al menos dos meses de baja, aseguró estar "absolutamente destrozado" tras un nuevo percance que le corta la continuidad en su mejor momento en el Real Madrid.

"Absolutamente destrozado por esto. ¡El momento duele pero voy a trabajar duro para volver más fuerte y mejor! Nos vemos en el 2026 madridistas", escribió Trent Alexander-Arnold en una publicación en sus redes sociales un día después de conocer el resultado de la resonancia magnética que confirmó la lesión.

Baja "merengue", Trent Alexander-Arnold

Tren sufre una rotura muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, que provoca su adiós al 2025 y el inicio del nuevo año con un tratamiento para intentar rebajar los dos meses de ausencia que recomienda el cuerpo médico.

El lateral derecho inglés se había ganado la titularidad en los últimos partidos, ante la ausencia por lesión de Dani Carvajal, y ya sufrió un percance muscular esta temporada, de baja por una lesión en el bíceps femoral izquierdo del 16 de septiembre al 26 de octubre.