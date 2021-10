Valbuena reconoce haber temido por su carrera, en juicio de la 'sextape' sin Benzema

Su abogado Antoine Vey explicó que la ausencia del futbolista, que enfrenta hasta 5 años de prisión y a 70.000 euros (81.000 dólares) de multa, se debió a motivos "profesionales", como preparar el 'clásico' del domingo en el Camp Nou contra el Barça.

"Hace seis años que dura este caso. Todo el mundo está aquí o casi, falta Karim", dijo a la prensa durante un receso Valbuena, cuyo abogado, Paul-Albert Iweins, dijo esperar que el tribunal "extraiga las consecuencias" de esta ausencia.

El jugador madridista, de 33 años y candidato al Balón de Oro por su desempeño con la selección francesa, será juzgado durante tres días por complicidad en un intento de chantaje, junto a otros cuatro acusados.

Durante la instrucción de la causa, la defensa reclamó en vano un careo entre ambos jugadores, máxime cuando la interpretación de lo ocurrido difiere. Benzema asegura que dio un "consejo de amigo" a Valbuena, quien ve por su parte presiones.

Los hechos remontan al 6 de octubre de 2015. El delantero francés va a la habitación de Valbuena durante una concentración de los 'Bleus' en el centro de entrenamiento de Clairefontaine, a unos 40 kilómetros al suroeste de París.

Benzema le explica a su compañero de equipo que puede presentarle a "alguien de confianza" para ayudarle a "gestionar" la posible publicación de un video comprometedor, según documentos del caso consultados por la AFP.

Ante el tribunal, Valbuena reconoció que acabó "asustado" tras su charla con Benzema, quien "insistía" en que se reuniera con "alguien". El delantero ni pidió dinero ni se mostró agresivo, explicó.

La persona que recomienda es su amigo de infancia Karim Zenati, con el que los presuntos chantajistas se habían puesto en contacto para presionar al centrocampista.

- "No soy la madre Teresa" -

Los dos hombres al principio de la trama son Axel Angot y Mustapha Zouaoui, dos individuos que se mueven en el mundo del fútbol. Durante el juicio, negaron que buscaran ganar dinero con un eventual chantaje.

El primero, quien copió el vídeo íntimo del celular del demandante, aseguró que "no escuchó hablar de dinero" y que solo quería hacer un favor a Valbuena, esperando que un día se lo devolviera.

"No queríamos desangrarlo. No queríamos que se difundiera este este video", dijo por su parte Zouaoui, quien reconoció que Angot "no habría dicho no" si el futbolista se hubiese mostrado generoso.