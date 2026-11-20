El guardameta belga Thibaut Courtois seguirá vinculado al Real Madrid, al menos, hasta el 30 de junio de 2028, según anunció el club blanco en un comunicado, en una semana en la que también han renovado Arda Güler y Aurélien Tchouaméni.

Courtois, exjugador del Genk, Atlético de Madrid y Chelsea, llegó al equipo de la capital de España en 2018 y, tras nueve temporadas, suma 348 partidos, en los que ha ganado catorce títulos: dos Ligas de Campeones, tres Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Una pieza importante "merengue"

"Su contribución a todos estos títulos ha estado marcada por actuaciones trascendentales que le han convertido en el mejor portero del mundo", escribe el equipo blanco en el citado comunicado respecto al guardameta, de 34 años, que renueva por una temporada más siguiendo la política habitual del Real Madrid con los jugadores veteranos.

Además, el club destaca los logros individuales del belga, con un palmarés en el que brillan el Guante de Oro del Mundial de Rusia 2018, el The Best a mejor portero de la FIFA ese mismo año, el Tashin de 2022, el Zamora de 2014 o el premio a Mejor Jugador de la Final de la Liga de Campeones de París 2022, en la que el Real Madrid ganó su decimocuarta Copa de Europa.

Esta renovación llega en la misma semana en la que el club merengue ha anunciado otras dos renovaciones: la del turco Arda Güler, de 21 años, y la del francés Aurélien Tchouaméni, de 26, ambos hasta el 30 de junio de 2032.

FUENTE: EFE