Felipe Baloy lamentó los dos goles sobre el final del partido, pero destacó el juego que tuvo Panamá Sub-17 ante Qatar en su estreno en el Mundial Sub-17.

"Es una derrota muy dolorosa sobre todo por el gran esfuerzo que hicieron los chicos, el fútbol mostrado por ellos, esa capacidad de jugar, de mantenerse con esa gran actitud, eso es de pronto lo que nos deja tranquilos, el resultado si nos deja muy triste, pero tenemos que seguir, este equipo demostró hoy que puede competir. Quedan dos partidos y tenemos que olvidarnos de esto y pensar en los dos que se vienen, prepararlos, descansar y trabajarlo para el próximo partido", expresó Baloy.

Panamá se medirá a Grecia en su siguiente partido y habló sobre lo que viene. "Estos chicos la verdad que hoy hicieron un gran trabajo, lástima el resultado, pero seguimos trabajando, seguimos confiando en lo que hacemos, seguimos confiando en este grupo de jugadores"

Baloy añadió: "El juego colectivo, el posicionamiento del equipo estuvo bien parado, Qatar en algunos momentos tuvo sus jugadas, pero este equipo la mayor tiempo del partido estuvo controlando el juego y bien posicionado, lástima al final esos dos goles".