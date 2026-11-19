Felipe Baloy lamentó los dos goles sobre el final del partido, pero destacó el juego que tuvo Panamá Sub-17 ante Qatar en su estreno en el Mundial Sub-17.
Panamá se medirá a Grecia en su siguiente partido y habló sobre lo que viene. "Estos chicos la verdad que hoy hicieron un gran trabajo, lástima el resultado, pero seguimos trabajando, seguimos confiando en lo que hacemos, seguimos confiando en este grupo de jugadores"
Baloy añadió: "El juego colectivo, el posicionamiento del equipo estuvo bien parado, Qatar en algunos momentos tuvo sus jugadas, pero este equipo la mayor tiempo del partido estuvo controlando el juego y bien posicionado, lástima al final esos dos goles".