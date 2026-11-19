Premundial Sub-17 de Concacaf: Panamá conoce a sus rivales

Concacaf realizó este jueves 19 de noviembre el sorteo de los cuatro grupos en lo que es el nuevo formato de las Clasificatorias Sub-17 Concacaf 2027, que se disputarán el próximo año del 8 al 14 de febrero, en San Pedro Sula, Honduras.

El sorteo ubicó a Panamá, que es cabeza de serie, en el Grupo D junto a las selecciones Sub-17 de Jamaica, Haití y Trinidad y Tobago .

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Panamá debutará el lunes 8 de febrero frente a Trinidad y Tobago, luego jugará el miércoles 10 ante Haití y cierra las acciones en el Grupo D el próximo sábado 13 de febrero contra Jamaica.

El nuevo formato de Concacaf detalla que cada equipo se enfrentará una vez a los demás equipos de su grupo, y los cuatro ganadores de grupo, más los cuatro segundos lugares avanzarán directo a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2027.

La misión para el elenco panameño será lograr uno de los 8 boletos que ofrece las Clasificatorias Sub-17 de Concacaf.

GRUPOS PARA EL PREMUNDIAL SUB-17 DE CONCACAF

Grupo A: Canadá, El Salvador, Puerto Rico y Cuba.

Grupo B: México, Costa Rica, República Dominica y Barbados.

Grupo C: Estados Unidos, Honduras, Nicaragua y Guatemala.

Grupo D: Panamá, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago.

*Los ganadores y segundos lugares de cada grupo sellarán su boleto al Mundial Sub-17 de Catar 2027.