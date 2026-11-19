LPF: ¿Cuáles son los cruces de semifinales del Apertura 2026 y cuándo se juegan?

Los llamados "cuatro grandes" del fútbol nacional disputarán las semifinales del torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

Mientras el CD Plaza Amador y el San Francisco FC esperaban rivales, el Tauro FC venció al CAI y el Árabe Unido lo propio ante el Veraguas United en los playoffs para clasificar al "Final Four".