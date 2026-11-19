Los llamados "cuatro grandes" del fútbol nacional disputarán las semifinales del torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Partidos de semifinales del Apertura 2026 de la LPF
San Francisco vs Deportivo Árabe Unido
- Ida el 21 de noviembre en el Estadio Armando Dely Valdés por la señal de RPC.
- Vuelta el 27 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
CD Plaza Amador vs Tauro FC
- Ida será el 22 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
- Vuelta será el 28 de noviembre en el COS Sports Plaza por la señal de RPC.