Panamá Sub-17 cae en su debut ante Qatar en el Mundial con dos agónicos goles

La Selección de Panamá Sub-17 comenzó con el pie izquierdo su participación en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026, luego de caer 0-2 frente a la selección anfitriona este jueves 19 de noviembre, en el estadio Ibrahim Khalfan (campo 2) del complejo Aspire Zone, en Doha.

El conjunto nacional, dirigido por el exdefensor Felipe Baloy, buscaba sumar sus primeros tres puntos en una competición donde comparte el Grupo A con Qatar, Grecia y Egipto.

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Qatar golpeó en los minutos finales

Durante la primera mitad, ambas selecciones mantuvieron el marcador igualado sin goles, en un encuentro donde Panamá intentó imponer su juego y encontrar espacios en la defensa del conjunto anfitrión.

En la segunda parte, el equipo panameño buscó generar oportunidades ofensivas, pero no logró concretar sus llegadas al área rival.

Cuando el encuentro parecía encaminado hacia un empate, Qatar consiguió abrir el marcador al minuto 90+1 por medio de Taha Nassir, quien convirtió desde el punto penal.

Posteriormente, al minuto 90+5, Abdoulaye Babacar Ndiaye anotó el segundo tanto para sentenciar la victoria 2-0 del conjunto qatarí.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en el Mundial Sub-17?

La selección panameña tendrá que pasar rápidamente la página y enfocarse en sus próximos dos encuentros de la fase de grupos.

Su siguiente compromiso será ante Grecia el domingo 22 de noviembre, a las 7:30 a.m. (hora de Panamá).

Posteriormente, el equipo dirigido por Felipe Baloy cerrará la fase de grupos frente a Egipto el miércoles 25 de noviembre, a las 9:30 a.m. (hora panameña).