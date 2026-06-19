Universidad Católica hace oficial la salida de Everardo Rose.

La Universidad Católica de Ecuador dio por terminado su vínculo con el delantero panameño Everardo Rose, luego de hacer oficial su salida a través de las redes sociales.
El ariete de 26 años arribó a las filas del "trencito azul" el 8 de enero de este año, después de lograr un gran semestre en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con el Club Deportivo Plaza Amador y cuyo rendimiento le valió ser convocado con la selección de Panamá en el mes de septiembre de 2025.
Estadísticas de Everardo Rose con la Universidad Católica
Rose culminó su corta etapa en Ecuador con 12 partidos oficiales, 9 en liga, 2 Copas Libertadores y 1 en la Supercopa de Ecuador. Ahora se encuentra sin equipo y existen rumores de que vuelva a la LPF.