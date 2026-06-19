Selección de Panamá: "Si ves que no puedes ganar, hay que cerrar el partido", Luis Mejía

El arquero de la selección de Panamá Luis Mejía conversó con los medios de comunicación, días después de la dura derrota ante Ghana en el estreno en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mejía, experimentado de 35 años de edad dejó claro la tristeza de que se escape un empate en la cita mundialista y de la forma que fue.

"Manotas" y el dejar ir el empate de la selección de Panamá

"Obviamente la tristeza de que se nos escapó un partido que lo teníamos controlado casi la gran parte y en esta clase de partidos la concentración es importante, porque el equipo rival solo tuvo una chance de gol y la aprovecharon, esto se trata del que hace gol. Ya el grupo hizo el duelo y hay que preparase para el siguiente partido, es una selección complicada con buenos jugadores, pero el grupo está con la ilusión de poder hacer historia", mencionó "Manotas".

"Yo creo que a veces hay un momento que en ciertas partes del encuentro si vez que no puedes ganar hay que cerrar el partido, pero son situaciones que debemos manejar en la cancha porque somos los participes. Este grupo tiene la ambición, por eso que por ahí capaz quedamos regalados atras, pero son cosas que va dejando el fútbol y el próximo partido obviamente hay que ir a buscar la victoria", finalizó Luis Mejía.