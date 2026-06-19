Mundial 2026: Partidos para hoy viernes 19 de junio

La Copa Mundial 2026 de la FIFA continua su marcha con 4 partidos para este viernes 19 de junio, en una jornada que verá a la selección de Estados Unidos en su segundo partido en la cita mundialista.
Los Grupos C y D se activan este viernes, en la ciudades de Seattle, San Francisco, Boston y Philadelphia.
Partidos para hoy 19 de junio en el Mundial 2026
Estados Unidos vs Australia, a las 2:00 P.M. en el Estadio de Seattle. Partido en vivo por RPC.
Escocia vs Marruecos en el Estadio de Boston, Foxborough desde las 5:00 P.M.
Brasil vs Haití a las 7:30 P.M. en el Estadio de Philadelphia.
Turquía vs Paraguay en el Estadio de Bahía en San Francisco a las 10:00 P.M.