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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  19 de junio de 2026 - 09:25

Mundial 2026: Partidos para hoy viernes 19 de junio

Conoce a continuación los partidos que se disputarán este viernes 19 de junio en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: Partidos para hoy viernes 19 de junio

Mundial 2026: Partidos para hoy viernes 19 de junio

La Copa Mundial 2026 de la FIFA continua su marcha con 4 partidos para este viernes 19 de junio, en una jornada que verá a la selección de Estados Unidos en su segundo partido en la cita mundialista.

Después de superar con una goleada impecable, los anfitriones del Mundial volverán, en busca de hacerse con la cima del Grupo D, en un choque de ganadores.

Los Grupos C y D se activan este viernes, en la ciudades de Seattle, San Francisco, Boston y Philadelphia.

Partidos para hoy 19 de junio en el Mundial 2026

Estados Unidos vs Australia, a las 2:00 P.M. en el Estadio de Seattle. Partido en vivo por RPC.

Escocia vs Marruecos en el Estadio de Boston, Foxborough desde las 5:00 P.M.

Brasil vs Haití a las 7:30 P.M. en el Estadio de Philadelphia.

Turquía vs Paraguay en el Estadio de Bahía en San Francisco a las 10:00 P.M.

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