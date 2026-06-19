MUNDIAL 2026 19 de junio de 2026 - 09:54

Mundial 2026: "Estoy bien, me encuentro bien pero es muy pronto jugar un partido entero", Lamine Yamal

Lamine Yamal habla de lo innecesario que sería jugar un partido completo por el momento en la Copa Mundial 2026.

Lamine Yamal con España en el Mundial 2026

Lamine Yamal con España en el Mundial 2026

FOTO: EFE/ Lavandeira Jr

Lamine Yamal, futbolista de la selección de España, catalogó de “innecesario jugar un partido entero” el próximo domingo ante Arabia Saudí, tras recuperarse de una lesión muscular sufrida el pasado 22 de abril y tener 20 minutos en el debut de España en el Mundial 2026 contra Cabo Verde.

“Estoy bien, me encuentro bien pero es muy pronto, es innecesario, tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera”, dijo en una entrevista a TVE.

Un Lamine Yamal que disputó el pasado lunes, en el empate a cero contra Cabo Verde, sus primeros minutos desde el 22 de abril, cuando sufrió una lesión muscular que pudo apartarle del Mundial.

“Todos los jugadores cuando hay una lesión en la etapa final de la temporada piensas en el Mundial. También en tu equipo, pero el Mundial lo tienes en la cabeza. Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado y aquí estamos, feliz”, completó.

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