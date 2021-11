El día que Patrice Evra estuvo tentado a golpear a Luis Suárez en la vía pública

Era el año 2011, cuando en Anfield, un roce entre Evra y Suárez terminó con insultos racistas hacia el francés, lo que el propio jugador denunció ante el árbitro, quien restó importancia en el momento, aunque luego terminó en una investigación y fuerte sanción al ariete uruguayo.

Luis Suárez estuvo suspendido por 8 partidos, y aunque fue duro el castigo, a Patrice Evra le costó años entender y perdonar este hecho.

PUDO GOLPEARLO EN LA CALLE

Evra contó en "The Diary of a CEO", que un día estaba caminando junto a sus hermanos en Manchester, cuando uno de ellos le advirtió de la presencia de Luis Suárez.

"Oh, es Suárez el de allá", le dijo uno de sus hermanos, a lo que Evra pensó: "Es el momento".

Sin embargo, al ver a la familia de Suárez junto a él, Evra confesó que desistió de hacer algo o actuar en contra del uruguayo.

"Me di la espalda. Dije, si haces algo, que no sea frente a su familia", agregó el francés.

Patrice Evra asegura que no se arrepiente porque quizá, aquel día el incidente hubiese sido mayor, y no habría terminado de buena forma.

El reencuentro entre Suárez y Evra se dio en 2015, cuando Barcelona y Juventus jugaron la final de la Champions League, en lo que llevó a un saludo cordial entre ambos, sin rencores.

“No tengo ningún odio. No puedo llamar racista a Luis Suárez porque no lo conozco lo suficiente como para llamarlo así, pero ese día usó algunas palabras racistas", aseguró Evra en la charla.

En tanto, Evra manifestó que aquel incidente durante el partido no terminó en golpes porque optó por denunciarlo ante el árbitro.

El episodio entre Suárez y Evra es uno de los más recordados en la última década de la Premier League, y su lucha por el racismo y evitar la discriminación.