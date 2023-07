Emily Cedeño habló de su futuro con "varias oportunidades"

"No se nos dio el resultado, pero las muchachas hicieron el trabajo. Estoy feliz, contenta por jugar mi primer partido titular en un Mundial y siempre agradeciéndole a Dios", señaló la habilidosa extremo.

Con una muy corta edad, Emily ha tenido la oportunidad de jugar en Costa del Este FC, en el Atlético Chiriquí, el CD Plaza Amador y en su actual club, Tauro FC, con quien fue campeona en el último torneo disputado de la LFF.

"Estoy muy orgullosa, en verdad que el pueblo panameño me diga que lo hice bien me pone feliz", señaló sobre los buenos comentarios que recibió por su buen partido ante las jamaicanas.

"Esto no ha terminado, falta un partido, vamos a enfrentarnos a uno de los mejores equipos en este mundial y vamos a seguir trabajando", comentó en referencia al partido ante Francia el miércoles 2 de agosto a las 5:00 a.m.

SU FUTURO

La jugadora nacida en Puerto Armuelles, Chiriquí, habló sobre posibles ofertas que pueda tener por su gran rendimiento en la Copa Mundial.

"Todavía no hay nada en concreto, me están saliendo bastante oportunidades, pero todavía no he confirmado nada". finalizó.