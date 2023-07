Mundial Femenino 2023: ¿Cuál es la canción oficial?

La esperadísima canción oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023: Do It Again, del dúo BENEE y Mallrat, se dio a conocer el 29 de junio: ya está disponible en las principales plataformas musicales.

El tema, interpretado por la neozelandesa BENEE y la australiana Mallrat, refleja el empoderamiento y la unidad que caracteriza al Mundial femenino y acompañará a todo el mundo durante esta inolvidable competición.

BENEE, una artista neozelandesa de pop alternativo, cuyos vídeos acumulan cientos de millones de visualizaciones, ha unido sus fuerzas con Mallrat, una cantante y productora australiana, para componer un tema pegadizo y con mucho ritmo que conquistará a los aficionados de todo el mundo.

Dentro de menos un mes, las dos artistas subirán al escenario para interpretar en directo Do It Again en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, que tendrá lugar el 20 de julio en el Eden Park. Su actuación será el punto de partida de esta inolvidable competición, cuyo primer partido enfrentará a Nueva Zelanda, coanfitriona, y Noruega, campeona del mundo en 1995, en Auckland/Tmaki Makaurau.

"Aportar mi granito de arena a este extraordinario acontecimiento del deporte femenino es un sueño hecho realidad", afirma Stella Bennett, más conocida como BENEE. Cuando jugaba al fútbol de pequeña nunca me hubiese imaginado esto. Me ha encantado escribir esta canción, que espero que refleje mi ilusión por que se celebre en mi país el mayor espectáculo deportivo femenino del planeta. Estoy deseando interpretar Do It Again en directo con Mallrat en la ceremonia inaugural", finalizó.

"Me hizo mucha ilusión que la FIFA me pidiera participar en esta gran cita junto con BENEE, que es una de mis artistas y personas favoritas" añadió Grace Shaw, cuyo nombre artístico es Mallrat. Tengo muchas ganas de que llegue el momento, y estoy muy agradecida de poder compartirlo con mi amiga".

FUENTE: FIFA