Champions League: Así finalizó la tabla de posiciones en la jornada 3

Conoce como marcha la tabla de posiciones de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/2026 en su jornada 3.

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League

Posición - Equipo - Puntos

  1. PSG - 9
  2. Bayern Múnich 9
  3. Inter - 9
  4. Arsenal - 9
  5. Real Madrid - 9
  6. Borussia Dortmund - 7
  7. Manchester City - 7
  8. Newcastle - 6
  9. FC Barcelona - 6
  10. Liverpool 6
  11. Chelsea- 6
  12. Sporting Lisboa -6
  13. Qarabag - 6
  14. Galatasaray 6
  15. Tottenham - 4
  16. PSV -4
  17. Atalanta -4
  18. Olympique de Marsella 3
  19. Atlético de Madrid - 3
  20. Club Brujas - 3
  21. Athletic -3
  22. Frankfurt - 3
  23. Napoli 3
  24. Union SG - 3
  25. Juventus - 2
  26. Bodo / Glimt - 2
  27. Mónaco -2
  28. Slava Praga - 2
  29. Pafos - 2
  30. Bayer Leverkusen - 2
  31. Villarreal - 1
  32. Copenhague -1
  33. Olympiacos - 1
  34. Kairat Almaty - 1
  35. Benfica - 0
  36. Ajax - 0

